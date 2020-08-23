0
0
0
0
0
0
0
0

Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken sel, önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
23 Ağustos 2020 Pazar 01:29

Giresun'un Dereli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taştı. İlçe merkezi göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle dönerken, 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Bir araç çöken duvarın altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti

Kaynak: İHA


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber