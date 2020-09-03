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Gezi Parkı olaylarının ünlü isimleri İzmir'deki ağaç katliamına sessiz

Gezi Parkı'ndaki ağaçları bahane ederek Türkiye'nin sokaklarının karıştıranlar, İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin ağaç katliamı karşısında kafasını kuma soktu.

Gezi Parkı olaylarının ünlü isimleri İzmir'deki ağaç katliamına sessiz
03 Eylül 2020 Perşembe 00:15

Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflerine emin adımlarla yürürken, 2013 yılında Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesileceğine dair yalanların ortaya atılması üzerine sokak olaylarıyla karşı karşıya kaldı.

Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyenler tarafından desteklenen sokak eylemlerinin ön sıralarında ise bazı ünlü isimler vardı.

"Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı" diyerek sokak eylemlerine katılımın artmasını isteyen bu isimler, ülke nefretiyle ortalığın karışmasını körükledi.

CHP AĞAÇ KESİNCE...

Kendilerini çevreci aktivist olarak tanımlayan bu ünlüler, İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin yol çalışmasını bahane ederek ağaçları katletmesi karşısında açıklama yapmaktan kaçındı.

İzmir'deki ağaç katliamını Türkiye'ye duyuran isim ise, Didem Aypak oldu.

Ağaçlar kesilirken olay yerine giderek o anları saniye saniye kaydeden Aypak, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

CHP'li belediyenin çalışanları ise umursamaz bir şekilde ağaç katliamına devam etti.

Gezi Parkı olaylarının ünlü isimleri İzmir deki ağaç katliamına sessiz #1

Gezi Parkı olaylarının ünlü isimleri İzmir deki ağaç katliamına sessiz #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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