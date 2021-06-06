Geriye Dönük Sigorta Boşlukları Nasıl Doldurulur ?

Kamusaati.com ailesi olarak bugün sizler için hazırlamış olduğumuz Çalışan – çalışmayan, sigortalı olan – olmayan ve henüz emeklilik hakkını da elde etmemiş olan birçok kişi, geriye dönük sigorta / prim süresi boşluklarını doldurma – tamamlama ve prim günü olarak saydırma imkanı olup olmadığını bilgilendirecektir.

Ancak, zaman zaman kısa süreli olarak bazı kanunlarla getirilen hak ve imkanlar dışında, şu anki mevzuata göre geriye dönük olarak boşlukları doldurma imkanları sınırlıdır. Yani isteyen istediği gibi, ben geriye dönük toplu olarak primlerimi ödeyip boşlukları doldurmak istiyorum diyemez. Sadece kanunlarda belirtilen hal ve durumlarda bu mümkün olup, bunları üç ana başlık altında sayabiliriz;

1- Hizmet borçlanması

2- Hizmet ihyası

3- Hizmet tespit davaları

Hizmet borçlanması yapılabilecek hal ve durumların en başta gelenleri; yurtdışı borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar içinse doğum borçlanmasıdır.

• Hizmet ihyası; toptan ödeme şeklinde ödediği primleri geri almış kişinin bunları ödeyerek hizmetlerini canlandırması şeklinde olabileceği gibi, bazen getirilen kanunlarla prim borcunu ödemediği için hizmetleri silinen Bağ-Kur sigortalısının, silinen bu hizmetlere ait primlerini ödeyerek hizmetlerini canlandırması yani ihya etmesi şeklindeki bir uygulamadır.

• Hizmet tespit davası ise hizmet akdine istinaden 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmış olan kişinin, çalıştığı işyerinden hiç sigortalı gösterilmemiş yani sigortasız (kayıt dışı) çalıştırılmış ya da sigortası eksik gösterilmiş olan kişinin, hizmet tespit davası açarak sigortalı bildirilmeyen çalışmalarını mahkemeden tespit ettirmesidir.

Yukarıda belirtilen yollara, sigortalı vefat etmişse hak sahibi olan eşi, çocuğu veya anne – babası da başvurabilir.