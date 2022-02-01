George Soros, Çin'de rejim değişikliği çağrısı yaptı

Milyarder Soros, yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Şi Cinping'in görevden ayrılmasını umduğunu ifade etti.

Açık Toplum Vakıfları'nın kurucusu George Soros, Çin'deki yönetim biçimi hakkında açıklama yaptı.

Soros, açıklamasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı.

SOROS'UN HEDEFİNDE Şİ VAR

Şi'nin "birçok düşmanı" olduğunu belirten Soros, halk içinde Çin liderine kimsenin karşı çıkamadığını, ancak Çin Komünist Partisi'nde çekişme olduğunu öne sürdü.

91 yaşındaki milyarder, açıklamasında şöyle konuştu:

"Şİ CİNPİNG'İN YERİNİ..."

"Şi Cinping'in yerini içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birisinin alması umuluyor."

"ÇİN DÜNYAYA TEHDİT"

Konuşmasının diğer bölümünde Soros, Çin'i "bugün açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

İddialarını sürdüren Soros, Çin'in "1936 yılının Almanya'sı gibi" yaklaşmakta olan Pekin Olimpiyat Oyunlarının "görkemini" "sıkı kontrol sistemi için bir propaganda zaferi elde etmek için kullanmaya" çalışacağını öne sürdü.

"Şİ GERÇEKTEN KOMÜNİZME İNANIYOR"

Geroge Soros, serbest piyasa reformlarını başlatan eski Çin lideri Deng Xiaoping'in aksine Şi'nin "gerçekten komünizme inandığını" söyledi ve "Mao Zedong ve Vladimir Lenin'in onun idolleri olduğu" konusunda uyardı.