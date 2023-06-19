Genel af çıkacak mı? 2023 işte yetkiliden açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tutuklu bulunan mahkumlara yönelik af getirileceği iddiasıyla ilgili, "Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi" açıklamasında bulundu.

Hapishanelerde tutuklu bulunanlara yönelik genel af konusu zaman zaman gündeme geliyor.

Mahkum yakınları gelebilecek genel bir af beklentisi içindeyken, ortaya atılan iddialar beklenti oluşturdu.

Hal böyle olunca konu, AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.

'Böyle bir konu gündeme gelmedi'

Ömer Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK'sında ya da MYK'da gündeme gelmediğini söyledi.

Çelik konuyla ilgili, "Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi." dedi.