Gençlik lideri nedir? Gençlik lideri belgesi nasıl alınır?

Gençlik lideri, yönetim ile gençler arasındaki koordinasyonu sağlayan birimleri ifade etmektedir. Farklı alt başlıkları da bulunan gençlik liderliği için yetiştirme eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Peki, gençlik lideri nedir ve gençlik lideri belgesi nasıl alınır? İşte, gerçekleştirilen eğitimlerin adımları ve konu hakkında bazı bilgiler

Gençlik lideri, gençlik merkezinde yönetim ile gençler arasında koordinasyonu sağlamak, onları yönlendirmek ve faaliyet programının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardım etmek amacıyla Bakanlıkça açılan gençlik liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamlayarak gençlik lideri belgesi alan kişileri ifade etmektedir.

GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME EĞİTİMİ NASIL VERİLİYOR?

Gençlik lideri yetiştirme eğitimi, düzenlenen uzaktan eğitim, ilk düzey eğitim ve uygulama eğitimi alt başlıklarından oluşan eğitim bütününden oluşmaktadır.

Bu eğitim öncelikle uzaktan eğitim tabanlı gerçekleşmektedir. Bu aşamayı tamamlayan adaylar, ilk düzey eğitim alabilmek için bakanlığın mülakatına dahil olur ve eğitim alır.

Gençlik liderliği yetiştirme eğitiminin uzaktan eğitim ve ilk düzey eğitim kısmını başarıyla tamamlayan gençlik lideri/gönüllü gençlik lideri adaylarının gençlik çalışmalarındaki bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitime başvurduğu ilde bulunan gençlik merkezlerinde geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemini tamamlar.

GENÇLİK LİDERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakanlıkça açılan gençlik liderliği yetiştirme eğitimini ve gençlik liderliği uygulama eğitimini başarı ile tamamlayan kişilere Bakanlıkça verilen Genel Müdür onaylı belge gençlik lideri belgesini ifade etmektedir.

EĞİTİMLER NE ZAMAN VERİLİYOR?

Genel Müdürlükçe, gençlik merkezleri için belirlenen gençlik liderleri /gönüllü gençlik lideri kontenjanları ve il müdürlüklerinin talepleri dikkate alınarak gençlik liderliği yetiştirme eğitimi ve gençlik liderliği gelişim eğitimi ihtiyaçları belirlenir.



Gençlik liderliği yetiştirme ve gelişim eğitimleri Genel Müdürlükçe veya ihtiyaç halinde Bakanlığın başka birimlerince düzenlenir. Bu eğitimler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumlarına da yaptırılabilir.

Gençlik liderliği yetiştirme eğitiminin takvimi, içeriği ve başvuru şekli Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.



Başvurular internet üzerinden veya il müdürlüklerine yapılabilir.

KİMLER GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME EĞİTİMİNE KATILABİLİR?

Gençlik liderliği yetiştirme eğitimine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;



a) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans bölümlerinden birinde okuyor olmak veya bu bölümlerden birinden mezun olmak.

b) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.



c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.



ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak.

d) 30 yaşından gün almamış olmak.

Bakanlık yukarıda sayılan şartlar dışında başka objektif kriterler belirleyebilir. Bu durumda belirlenen kriterler bu Yönergenin 8 inci maddesi çerçevesinde yapılacak olan ilanda duyurulur