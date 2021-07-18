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Genç kızı sokak ortasında böyle darp etti!

Diyarbakır’da genç bir kızın sokak ortasında bir erkek tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kızı sokak ortasında böyle darp etti!
18 Temmuz 2021 Pazar 18:41

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kızın tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövülmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevredekiler olaya müdahale edince şahıs bu kez çevredekilere saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, yerden aldığı kesici aletle bir polisi de yüzünden yaraladı.

Olayda genç kız şahıstan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu. Yaşananlar an an güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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