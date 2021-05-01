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Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız

İstanbul'da kaydedilen bir görüntüde önünden geçen genç kadını taciz eden yaşlı adam, "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" sözleriyle kendini savundu.

Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30

İstanbul'da bir otobüs durağında önünden geçen kadının kıyafetine bakarak sözlü tacizde bulunan yaşlı adamın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BÖYLE GİYİNİRSEN BİR ŞEY DİYEMEZSİN"

Kıyafetine baktığı gerekçesiyle genç kadının tepki gösterdiği adamın "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" ifadeleri kullanması üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar "Bakamazsın dayıcım, çarşaf da giyer, şort da giyer" diyerek sesini yükseltti.

"İKAZ ETME HAKKIM VAR"

Tacize uğrayan kadının "Sen gözüne hakim olacaksın" tepkileri üzerine şahsın verdiği cevap şaşırttı. Yaşlı adam, "İkaz etme hakkım var" diyerek kendini savundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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