Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti

Hindistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Ülkenin Racasthan eyaletinin başkenti olan ve diğer adıyla Pembe Şehir olarak bilinen Jaipur şehrinde yaşayan 22 yaşındaki evli kadın, yolda ilerlediği sırada ambulansı gördü. Ambulansa doğru yaklaşıp içinde birilerinin olup olmadığına bakan kadın, şoför ve paramedik görevlisini gördükten sonra yardım talebinde bulundu.

YARDIM BAHANESİYLE ŞEHİR DIŞINA GÖTÜRDÜLER

Kadının kendilerinden bir şey istediğini gören şoför ve paramedik görevlisi, kadınla iletişime geçtikten sonra yardım edeceklerini söyleyerek kadını araca aldılar. Başına geleceklerden habersiz şekilde ambulansa binen kadın, kısa süre sonra hayatının kabusunu yaşadı. Aç olduğunu anlatan kadına yemek vereceklerini söylen şahıslar, aracı boş bir araziye çektikten sonra kadına tecavüz etti.

SAĞLIK MUAYENESİNDE TECAVÜZ BULGULARINA RASTLANDI

Times of India'nın aktardığına göre olayın ardından kadın, polis merkezine giderek ambulans şoförü ve paramedik görevlisinden şikayetçi oldu. İki şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda gözaltına alındı. Kadının hastanede gerçekleştirilen sağlık muayenesinde de tecavüzü doğrular nitelikte bulgulara rastlandı.

15 DAKİKADA BİR KADIN TACİZE UĞRUYOR

Dünyada kadınların büyük tehlikede olduğu ülkeler arasında en üstlerde yer alan Hindistan'da cinsel taciz verileri de korkutuyor. Ülkede her 15 dakikada bir kadının cinsel tacize uğradığı belirtildi. Geçen sene ülkede altı yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradıktan on gün sonra tedavi altında tutulduğu hastanede hayatı kaybetmişti. Ailesi protestolarda kızlarının cesedini cadde üzerinde bırakarak tepki göstermişti.