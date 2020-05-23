GENAR'ın en son seçim anketinin sonuçlarını açıklandı! İşte Mayıs 2020 Seçim Anketi Sonuçları

En son seçim anketi ak parti yüzde kaç bandında? Chp Yüzde kaç bandında? Gazeteci Mahmut Övür bugünkü köşesinde GENAR'ın son kamuoyu araştırmasındaki sonuçlarını paylaştı. Muhalefetin suni gündem oluşturma çabalarına halkın itibar ediyor mu? Erken Seçim Olacak mı? İşte Detaylar..

Dünyayı esir alan koronavirüs salgınında Türkiye gerek sağlık konusunda gerek ekonomik mücadele konusunda başarılı bir sınav verdi. Türkiye'nin başarısından rahatsız olan muhalefet ise, gündemi darbe imaları ve benzeri polemik konuları ile değiştirme çabasına girdi. Konuyu bugünkü köşesinde kaleme alan yazar Mahmut Övür, Genar'ın son kamuoyu araştırmasındaki çarpıcı sonuçları açıklayarak muhalefetin bu gündem değiştirme çabalarının nedenini anlattı.



Övür, bugün seçim olsa sorusunun cevabının değişmediğini belirterek 'İlk iki parti de pozisyonunu koruyor; AK Parti yüzde 45.4, CHP yüzde 23.5. Makas hala yüzde 20 civarında.' ifadelerini kullandı.



İşte gazeteci Mahmut Övür'ün o yazısı:



Korona günlerinde muhalefetin gündemine bakın; ya CHP'li siyasi aktörlerin 'darbe' imalı sert söylemleri ya İP'in HDP'yle gizli ittifakı ya da yeni kurulan partiler dahil muhalefet cephesinin, iktidarı korana ve ekonomi konusunda 'başarısız' ilan eden yaklaşımları tartışılıyor.

Sonra da dönüp şöyle diyorlar:



'İktidar ekonomiyi, işsizliği tartışmamak için gündemi değiştiriyor'



'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali bir durumla karşı karşıyayız... Muhalefet cephesi 'Yüzde 50'yi temsil ediyoruz' deseler de gündemleri toplumun ancak yüzde 3'ü veya 5'inin gündeminden öteye geçmiyor.

Bu yüzden 18 yıl sonra bile muhalefet iktidar umudu veremiyor ve tek başlarına hiçbiri iktidarın yarısı kadar bile oy alamıyor.



Bu gerçeği, yapılan her kamuoyu araştırmasında görmek mümkün. Elimde en son Genar'ın 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde 3 bin kişiyle yaptığı araştırma var.



İşte muhalefetin Türkiye'yi nasıl boş gündemlerle meşgul ettiğinin çarpıcı örnekleri:

Toplumun en önemli gündem maddesi yüzde 68.6 ile korona... İşsizlik ise yüzde 7.5... Darbe ve ittifak tartışmalarıyla suni gündem oluşturan muhalefet 'Ekonomi battı' diyor ama toplumu inandıramıyor.



Aynı şey koronaya karşı mücadelede de görülüyor. Toplum, hükümetin koronaya karşı mücadelesini yüzde 75.7 oranında başarılı buluyor ve sağlık sistemine de yüzde 76.7 oranında güveniyor. Sadece CHP değil, yeni ve eski muhalefet partileri ise tam tersi düşüncede...



Önemli ölçülerden biri de korona günlerinde CHP ve Türk Tabipleri Birliği'nin hükümetin açıkladığı hasta verilerini 'yalan' ilan etmeleri. Bu iki kurum ve medyası günlerce rakamların yalan olduğunu söyleyerek ciddi bir algı operasyonu yürüttü. Ama tutmadı ki, bakın halk ne diyor?

Halkın yüzde 69.2'si açıklanan rakamları güvenilir buluyor.



İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri üzerinden yürütülen ve çok tartışılan yardım kampanyasında da durum farklı değil. Halkın yüzde 67.4'ü Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek veriyor.



Muhalefetin tezi burada da çöküyor. Böyle olduğu için de bugün seçim olsa sorusunun cevabı değişmiyor. İlk iki parti de pozisyonunu koruyor; AK Parti yüzde 45.4, CHP yüzde 23.5. Makas hala yüzde 20 civarında.