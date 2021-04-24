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Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gelini ve birlikte yatak odasında yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı. 68 yaşındaki cinayet zanlısı kayınpeder ifadesinde "Gelinin odasının kapısı açılınca içeriye girdiğimde sekinin altından 'gelme gelirsen vururum' diye sesler geliyordu. O tarafa doğru ateş ettim. Daha sonra gelin üzerime saldırdı ve ona da ateş ettim" dedi.

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
24 Nisan 2021 Cumartesi 12:42

Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde önceki gece meydana gelen olayda Nurettin G. (68), gece saatlerinde gelen sesler üzerine bakmak için oğlunun evine gitti. Nurettin G., seslerin yatak odasından geldiğini fark ederek odaya girince iddiaya göre, burada gelini Filiz G. (34) ile Kamil Çetin'i (51) gördü.

JANDARMAYI ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Buna öfkelenen Nurettin G., belinden çıkardığı tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Nurettin G. daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri Filiz G. ile Kamil Çetin'in öldüğünü tespit etti. Olayın ardından Nurettin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAPIYI 10 DAKİKA KADAR AÇMADI"

Olayın ardından tutuklanan kayınpederin ortaya çıkan ifadesi ise her şeyin birkaç dakika içinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Cinayet zanlısı kayınpeder ifadesinde olayın gece besiciliğini yaptığı hayvanlara bakmak için dışarı çıktığını gerçekleştiğini kaydederek, "Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeriye girdiğimde sekinin altından 'gelme gelirsen vururum' diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim. Daha sonra gelin üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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