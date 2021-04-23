Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı adamı tabancayla öldürdü. Şahıs, cinayetlerden sonra jandarmayı arayarak teslim oldu.

İlçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.

KOCASI İŞ İÇİN İSTANBUL'A GİTMİŞ

Kocasının çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı