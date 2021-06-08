Gelecek Partili Hasan Seymen: AK Parti Güney beldesinde tablet dağıttı

Güney beldesi seçimlerinde sadece 17 oy alan Gelecek Partisi, AK Parti'nin seçimleri tablet dağıtarak kazandığını iddia etti.

Geçtiğimiz pazar günü, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gidildi.

AK Parti; rakipleri CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'ne büyük bir fark atarak seçmenin birinci tercihi oldu.

Seçim sonucu ise en çok merak edilen parti de şüphesiz, ilk defa seçime giren Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi idi.

GELECEK PARTİSİ 17 OYLA HEZİMETE UĞRADI

Seçim öncesi en iddialı açıklamaların sahibi Davutoğlu, "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak, nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." ifadelerini kullanmıştı. Ancak seçim sonuçları, Davutoğlu'nun istediği gibi gitmedi ve Gelecek Partisi sadece 17 oy alabildi.

"TABLET DAĞITARAK KAZANDILAR"

Seçimde hezimete uğrayan Gelecek Partisi'nden ise ilk açıklama, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'den geldi.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek için Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu olan Seymen, AK Parti'nin seçimleri bölge halkına tablet dağıtarak kazandığını iddia etti.

"VATANDAŞ TABLETTEN BAŞKA BİR ŞEY ELDE EDEMEYECEĞİNİ GÖRECEK"

AK Parti ile ilgili "Bu zafer onların son zaferi olacak." diyerek tepki gösteren Seymen, "Güney beldesindeki seçimde iktidar, seçmenlere bilgisayara dağıttı. Vatandaş artık aldığı iPad'in elinde kalacağını ve ondan başka bir şey elde edemeyeceğini görecek." ifadelerini kullandı.