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Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu. En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, "Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.

Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:48

Partisinin geçmişte yaptığı hatalardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

'BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA KARŞI HATA YAPTIK'

Kendisine yöneltilen 'En çok kiminle helalleşmek istiyorsunuz' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum. Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik.' diye konuştu.

'BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI' DEMİŞTİ

CHP liderinin bugünkü sözleri, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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