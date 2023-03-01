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Geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi? Son durum ne? 300 bin geçici işçilere kadro son dakika 2023 açıklaması!

Geçici işçiye kadro var mı, geçici işçilere kadro gelecek mi? Geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor, sorusunun yanıtı sözleşmeliye kadro açıklaması sonra merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesi ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor, son durum ne? 300 bin geçici işçilere kadro son dakika 2023 açıklaması…

Geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi? Son durum ne? 300 bin geçici işçilere kadro son dakika 2023 açıklaması!
Kamusaati
Kamusaati
01 Mart 2023 Çarşamba 00:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Peki, Geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor, son durum ne? 300 bin geçici işçilere kadro son dakika 2023 açıklaması…

Geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi?

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. 

Geçici işçi kimdir?

Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

Geçici işçi kimleri kapsıyor?

2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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