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Geçen yılki asgari ücreti doğru tahmin eden ekonomist, bu yıl için de rakam verdi

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam oranını bilen Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, katıldığı programda yeni zamla ilgili tahminini açıkladı. Zehir, "Yeniden bir seçime gidiyoruz. Ciddi bir refah kaybı yaşıyoruz enflasyon nedeniyle. Benim tahminim 8 bin lirayla 8 bin 250 lira arası." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki asgari ücreti doğru tahmin eden ekonomist, bu yıl için de rakam verdi
Kamusaati
Kamusaati
08 Aralık 2022 Perşembe 11:53

Milyonlarca insanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Bu kapsamda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren temsilcileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Çıkan zam kararı aralık ayı sonunda kamuoyu ile paylaşılacak.

ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI BİLMİŞTİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, konuk olduğu televizyon programında asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Temmuz ayındaki ara zamla birlikte asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını bildiğini söyleyen Zehir, "Ben bir önceki asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını söylemiştim. Asgari ücreti diyelim yüzde 20 artırılmış olsa 6 bin 600 liraya çıkıyor. Enflasyon şu an yüzde 84,36. Burada 6 bin 600 lirayla başladı, yüzde 25 zam olsa 6 bin 875, yüzde 30 olsa 7 bin 150, yüzde 35 olsa 7 bin 425, yüzde 40 olsa 7 bin 700 liraya geliyor. Yüzde 45 zam da 7 bin 975 lira. Bu Türk-İş'in rakamına yakın. Buradan pazarlığa başlayacaklarını söylediler. Buradan yüzde 50 zam olursa 8 bin 250 lira" ifadelerini kullandı.

"TAHMİNİM 8 BİN - 8 BİN 250 TL ARASINDA OLACAĞI YÖNÜNDE"

Enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirten Zehir, "Asgari ücret şu anda 422 dolar seviyesinde. Yeniden bir seçime gidiyoruz. Ciddi bir refah kaybı yaşıyoruz enflasyon nedeniyle. Benim tahminim 8 bin lirayla 8 bin 250 lira arası. 422 doların üzerinde bir fiyatla seçime gidileceğini düşünüyoruz. İşveren tarafı da 7 bin 50 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Belki 200 lira olabilir" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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