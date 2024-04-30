Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı

srail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine olası saldırısı öncesi sokaklara inen göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar. Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

İsrail 'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısı yaptı.

israil'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine olası saldırısı öncesi sokaklara inen göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhine pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor. Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.