Gaziantepde Lodos Şoku, sobadan zehirlenen 350 kişi hastaneye kaldırıldı!

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Gaziantep'in hemen hemen tüm bölgelerinde görülen şiddetli lodos ve rüzgar birçok kişinin hayatı kaybetmeye sebebiyet verebilirdi..Dün geceden beri kent genelinde etkili olan şiddetli lodos günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

SOBA ZEHİRLENMESİ SONUCUNDA HALK HASTANERE AKIN ETTİ!

Gaziantep de dün gece ve bugün hastaneler adeta sobadan zehirlenen insanlarla dolup taştı. karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar çareyi acil servise başvurmakta buldu!

BİR GECEDE TAM 350 ZEHİRLENME!

Gelen ihbarlar sonucu tam 193 kişi acil ambülanslarla hastanelere getirildi ve tedavi altına alındı.Ayrıca 157 vatandaşımız ise karbonmonoksit gazından zehirlendiğini düşünerek acil servislere başvurdu.

ÇOK ŞÜKÜR ÖLEN VATANDAŞIMIZ YOK!

Kamusaati.com olarak ilgili devlet hastanesinden aldığımız bilgilere göre gelen vatandaşların genel sağlık durumları iyi.Ayrıca hayatını kaybeden bir vatandaşımızın olduğu iddiası da yalandır dendi.Tüm hastalara itina ile bakıldığı söylenmekte.

SOBADAN ZEHİRLENMEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Depolanmış kömürün yüksekliğinin 1,5 ve eninin 5 metreyi geçmemesi gerektiğine işaret eden Körpınar, "Kömürün uzun süre depolanmasından kaçınılmalıdır, 2 aylık rezerv yeterlidir

Soba kesinlikle üstten tutuşturulması gerekir

Soba aşırı doldurulmamalıdır, aksi halde zehirli gazların yanacağı ortam ve duman yolu daralır. Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç olan yakıt koyulmamalıdır. Hele yatmadan önce kesinlikle yakıt koyulmamalıdır

Takılan borular, bacayı tıkamamalı. Özellikle lodosun etkili olduğu havalarda geri tepmeyi önlemek için baca sonunda muhakkak döner başlık veya kapak olmal