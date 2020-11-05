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Gaziantep'te köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacı, hayvansever tarafından dövüldü

Bir hayvansever, köpeklerin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya geldiğini iddia ettiği hurdacıyı, beyzbol sopasıyla darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacı, hayvansever tarafından dövüldü
05 Kasım 2020 Perşembe 17:20

Gaziantep'te bir hurdacı, belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için verdiği mamaları ve mama kaplarını almaya çalıştı.

Onlarca köpeğin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya gelen hurdacıyı, köpeklerinin başına beyzbol sopasıyla vurduğu sırada gördüğünü iddia eden kadın, hurdacıya müdahale etti.

Kadın ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Aracına binmeye çalıştığı sırada hurdacıyı gören kadın, hurdacının arkasından seslendi.

ELİNDEKİ SOPAYLA HURDACIYI DARBETTİ

Hurdacının kendisine hakaret ederek, "Arabaya o... almıyorum" demesi üzerine sinirlendiğini belirten hayvansever, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından hurdacının elindeki sopayı alarak hurdacıyı darbetti.

HURDACI İNKAR ETTİ

Hayvansever kadının hurdacıyı darbettiği anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hurdacının olayı inkar ettiği görüldü.

Gaziantep te köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacı, hayvansever tarafından dövüldü #1

Gaziantep te köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacı, hayvansever tarafından dövüldü #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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