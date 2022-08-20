Gaziantep'te KATLİAM GİBİ KAZA MEYDANA GELDİ!, Kazada ÇOK can kayıbı var

Ambulans ve itfaiye aracı ile muhabirlerin canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. 16 vatandaşımız yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale sırasında yaşandı.

Olay yerine gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

16 vatandaş hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre, otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre aralarında İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 vatandaş hayatını kaybetti.

Korkunç kazanın ayrıntıları

Saat 10.45 sıralarında bir binek araç kaza yaptı. Ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride bulunan otobüs devrildi.

Otobüs, kayarak kurtarma ekiplerine çarptı. Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.

Bakan Soylu: Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi açıklama yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül, "Araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun." bilgisini paylaştı.

Valilik, yakınlarına ulaşamayanlar için telefon numarası paylaştı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM’u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM İletişim Numarası: 0506 801 81 81" notu paylaşıldı.