Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili yeniden tutuklama kararı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada ifade veren sanıkların, suçu birbirlerinin üzerine atması dikkat çekti.

İlk olarak dinlenen tutuklu sanık Mustafa Yiğit, sarı köpek olan “Zomo”yu Osman K.’nin ismi “Asil” olan siyah köpeği ise kendisinin sahiplendiğini belirterek, “Köpekleri Mersin’den yavruyken biz getirdik. Ben şehir dışına çok çıktığım için köpeği Zeynep sahiplendi. Köpeğin ihtiyaçlarını Zeynep giderdi.” ifadelerini kullandı.

“ALIRKEN PITBULL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Mahkeme başkanı, sanık Yiğit’e “Mama kim veriyordu? Köpeği her önüne gelen gezdirir miydi?” diye sordu.

Sanık Yiğit ise köpeği sitede gezdirmediğini ifade ederek, “Köpekleri daha önce sitede bulunan veya dışardaki kişilere saldırdığı görülmedi. Sitedeki sakinler herkes köpeklerle ilgilenirdi. İkinci kulübeyi Zeynep ile Hüseyin yaptı. Kartında melez gibi bir şey yazıyordu. Köpeğin pitbull cinsi olup olmadığını bilmiyordum. Ben ilk defa sahiplendiğim için cinsini bilmiyordum. Köpek büyüyünce çevredekiler pitbull olduğunu söylediler.” dedi.

“FOTOĞRAFLAR KÖPEĞİN SAHİBİ OLDUĞUM ANLAMINA GELMİYOR”

Tutuklu sanık Süheyla Kurçak da sitede sekreter olarak çalıştığını söyledi.

Köpekleri siteye Osman K. ile Mustafa Yiğit’in getirdiğini belirten Kurçak, “Mustafa Yiğit köpeği sahiplendirmek istedi. Ben de sitede oturan bir psikoloğa durumdan bahsettim ama sonradan vazgeçti. Mustafa Yiğit köpeklerle ilgilenmeyi bırakmadı. Annesi ısrar edince Zeliha, Asiye’yi köpeklerin yanına götürdü. 10 dakika sonra dışardan sesler geldi. Olayı öğrendiğimde Asiye’yi hastaneye götürmüşlerdi. Herkesin köpeklerle fotoğrafı var. Benim de var ama sevdiğim için. Birkaç fotoğraf çektirmiş olmam köpeğin sahibi olduğum anlamına gelmiyor. Çünkü Asiye’nin de fotoğrafı var. Asiye köpeklerle her zaman oynardı. Öncesinde köpekler hiç kimseye saldırmadı.” ifadelerini kullandı.

“ASİYE’NİN SAÇI KÖPEKLERİN AĞZINA GİRDİ”

Tutuklu yargılanan sanık Zeliha Can ise duruşmada köpekleri sahiplenmediğini söyledi.

Kendisinin evden çıkan artık yemekleri köpeklere verdiğini anlatan Can, “Annesi izin verince Asiye’yle köpeklerin yanına gittik. Asiye kulübede köpekleri sevdi. Köpekleri basketbol sahasına bıraktım. Asiye’yi dışarıya çıkardım. Köpekler kendi aralarında boğuşuyordu. Asiye de korkup koşarak benim yanıma geldi. Asiye koşarken ‘Zomo’nun zinciri ayağına takıldı. Asiye’nin saçları örgülüydü. Saçları köpeklerin ağzına girince yakalandı. Asiye’nin saçını elimle çıkartmaya çalıştım. Yardım çığlığı attım. İnsanların yardımıyla saçı çıkarttık. İnsanlar kalabalıklaşınca köpekler saldırganlaştı ve Asiye’yi ısırdılar.” diye konuştu.

“GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİ TALİMATINI VERMEDİM”

Davada söz alan tutuklu sanık site yöneticisi Mustafa Elibol, siteyi 3 yıldır yönettiğini söyledi.

Köpeklerin başıboş bırakılmaması gerektiğini Mustafa Yiğit ile Osman K.’ya söylediğini aktaran Elibol, “Daha sonradan Osman K.’nin köpeğini Zeynep Can’ın sahiplendiğini duydum. Zeynep kasaptan aldığı kemiklerle köpekleri besliyordu. Ben köpeklere hiç mama almadım. Bakımlarını üstlenmedim. Ben köpekleri çok sevmem. Köpekleri sevseydim, muhakkak bir fotoğrafım çıkardı. Köpeklerin veteriner kartları Mustafa Yiğit ile Osman K.’nin adınaydı. Ben bu köpekleri sahiplenmedim. Çevreyi gösteren kameralarda şifre yoktu. Görüntülerin silinmesi talimatını vermedim. Neden silindiğini bilmiyorum.” dedi.

“ASİYE KÖPEKLERLE SIK SIK OYNARDI”

Tutuksuz yargılanan sanık Zeynep Can da sitede köpeklerin tasmasız bir şekilde sitede dolaşabildiğini kaydetti.

Her iki köpeğin ihtiyacını Mustafa Yiğit’in karşıladığını paylaşan Can, “Site yöneticisi Mustafa Elibol da internet üzerinden köpeğe mama siparişi veriyordu. Ben siteye geldiğimde olayı öğrendim. Olaydan bir ay kadar önce ‘Zomo’nun ayağını arı soktu. Ertesi günü köpeğin ayağını arı soktuğunu öğrenen Mustafa Yiğit, köpeği veterinere götürdü. Bütün aşıları o yaptırıyordu. Hüseyin Ateş kulübeyi site Mustafa Elibol’un talimatıyla yaptığını söylemişti. Asiye bazen tek, bazen de annesiyle gelirdi. Köpeklerle sık sık oynardı. Köpekleri severdi.” dedi.