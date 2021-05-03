Gaziantep'te camide itikafa girmek adı altında provakoterlere Furkan vakfı üyelerine Polis ve bekçi engel oldu

Ramazan ayının son on günü camilerde yapılan itikaf ibadetini Furkan Vakfı'na üyeler Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahale yapıldı. Ancak bekçi ve polis camiden vatandaşları çıkarttı, çıkartırken de camide biber gazı sıktı.

İtikafa girmek isteyen Furkan Vakfı gönüllülerine cami içinde biber gazlı müdahale!

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahale yapıldı.

Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, kısa bir süre önce 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirdi. Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" şeklindeki devleti tanımaz alay edici provaköte edici açıklamasının ardından, Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı gönüllülerine biber gazı ile müdahale yapıldı.

Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu tür Devletin birlik ve beraberliğine kast eden provakatörler derhal tutuklanmalı ve en ağır cezayı almadır.

Denize girmek ve statta maç izlemek serbest, camide itikaf yasak!

Geçen hafta başlayan tam kapanmanın ardından, sahillerde turistlere tanınan ayrıcalıklar ve bazı futbol takımlarının tarftarlarının tam kapanmaya rağmen statlara alınması karşısında, küçük gruplar halinde itikafa girmek isteyen kişilere yapılan biber gazlı müdahale kamuoyunda çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Bununla birlikte söz konusu orantısız müdahalenin insanların ibadetlerini gerçekleştirdiği bir mekanda yapılması sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından eleştirmişti. EVET DOĞRU YASAKLARA UYMYANLARADA AYNI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMELİDİR.

Ramazan ayının vazgeçilmesi İtikaf nedir?

İtikaf, mescitte/camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan ve Peygamber (as)'ın sünneti ile sabit olan İslami bir uygulamadır.

Türkiye genelinde, 17 günlük tam kısıtlama uygulaması devam ediyor. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Ancak birçok ilde Ramazan ayının son on günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini gerçekleştirmek isteyen çoğu Furkan Vakfı'na üye vatandaşlar camilerde ibadete başladı.

Gaziantep'te ise itikafa girenler, gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı.

Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

Camide vatandaşlara biber gazı sıktılar

İTİKAF TARTIŞMASI

Alınan kararlara rağmen birçok ilde de Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı.

Gaziantep'te ise itikafa girenler, gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı.

Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

POLİS UYARDI BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ

Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu; ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.

İtikaf nedir? Nasıl yapılır?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur

GAZİANTEP VALİLİĞİ; Kendilerini “Alparslan Kuytul Gönüllüleri” olarak adlandıran kişilerce itikaf ibadeti ile ilgili gerçekleştirilen prokovatif eylemlere ilişkin BASIN AÇIKLAMASI