Gaziantep'te camide itikafa girmek adı altında provakoterlere Furkan vakfı üyelerine Polis ve bekçi engel oldu

Ramazan ayının son on günü camilerde yapılan itikaf ibadetini Furkan Vakfı'na üyeler Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahale yapıldı. Ancak bekçi ve polis camiden vatandaşları çıkarttı, çıkartırken de camide biber gazı sıktı.
İtikafa girmek isteyen Furkan Vakfı gönüllülerine cami içinde biber gazlı müdahale!
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Furkan Vakfı'na camide biber gazlı müdahale yapıldı.
Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, kısa bir süre önce 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirdi. Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" şeklindeki devleti tanımaz alay edici provaköte edici açıklamasının ardından, Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı gönüllülerine biber gazı ile müdahale yapıldı.
Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu tür Devletin birlik ve beraberliğine kast eden provakatörler derhal tutuklanmalı ve en ağır cezayı almadır.
Denize girmek ve statta maç izlemek serbest, camide itikaf yasak!
Geçen hafta başlayan tam kapanmanın ardından, sahillerde turistlere tanınan ayrıcalıklar ve bazı futbol takımlarının tarftarlarının tam kapanmaya rağmen statlara alınması karşısında, küçük gruplar halinde itikafa girmek isteyen kişilere yapılan biber gazlı müdahale kamuoyunda çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Bununla birlikte söz konusu orantısız müdahalenin insanların ibadetlerini gerçekleştirdiği bir mekanda yapılması sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından eleştirmişti. EVET DOĞRU YASAKLARA UYMYANLARADA AYNI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMELİDİR.
Ramazan ayının vazgeçilmesi İtikaf nedir?
İtikaf, mescitte/camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan ve Peygamber (as)'ın sünneti ile sabit olan İslami bir uygulamadır.
Türkiye genelinde, 17 günlük tam kısıtlama uygulaması devam ediyor. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Ancak birçok ilde Ramazan ayının son on günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini gerçekleştirmek isteyen çoğu Furkan Vakfı'na üye vatandaşlar camilerde ibadete başladı.
Gaziantep'te ise itikafa girenler, gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı.
Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.
Camide vatandaşlara biber gazı sıktılar
İTİKAF TARTIŞMASI
Alınan kararlara rağmen birçok ilde de Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı.
Gaziantep'te ise itikafa girenler, gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı.
Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.
POLİS UYARDI BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ
Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu; ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.
İtikaf nedir? Nasıl yapılır?
Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur
GAZİANTEP VALİLİĞİ; Kendilerini “Alparslan Kuytul Gönüllüleri” olarak adlandıran kişilerce itikaf ibadeti ile ilgili gerçekleştirilen prokovatif eylemlere ilişkin BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI (2021-28)
Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini “Alparslan Kuytul Gönüllüleri” olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir.
Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.
Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge kapsamında “Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir” hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında Pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir.
Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
Özetle;
- Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.
- Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.
- Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.
- Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.
- Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.
- Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır.
- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.