Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılı için duyurduğu 8 bin 506 TL'lik asgari ücrete tepki gösteren ve son toplantıya da katılmayan Türk-İş'ten yeni bir açıklama daha geldi. Gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istediklerini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Yeter artık canımıza tak etti. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız" dedi.