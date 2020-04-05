Gaziantep'de memurlara çok ciddi uyarı..

Kurala uymayan Memura,Gaziantep valiliğinden önemli uyarı..

Corona virüsü COVİD-19 salgın hastalığı nedeni ile tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ciddi tedbirler alınıyor.Dün Sn. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı en önemli tedbirlerden biri de Şehirlerarası seyahetin tamamen yasaklanması.30 büyükşehire girmek artık yasak.Özel aracınızla da dahi olsa açıklanan bu büyükşehirlere gidemiyorsunuz.Ayrıca bugün büyükşehirlerin dışında da bugün 5 yeni şehir daha açıklandı.Ayrıca Adana Tufanbeyli ilçesi de karantina altına alındı.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN ÖRNEK KARAR

Gaziantep valisi Davut GÜL'den şehirdeki memurlar ilgilendiren önemli bir karar geldi. Esnek çalışma saatinde evde olmayan memura 3 bin 150 tl ceza verileceğini açıkladı.

Davut Gül örnek gösterilebicek bir karara imza attı.Birçok memura covid-19 salgını nedeni ile dönüşümlü çalışma imkanı getirilmişti.Ancak iş yerine gitmeyip de dışarıda görülen memurlara tam 3150 TL ceza kesilecek.

GAZİANTEPLİ MEMURLAR AMAN DİKKAT

Gaziantep’te esnek yada evde çalışmaya geçen kamu personellerinin mesai saatleri içerisinde iş yerinde/ evde bulunmaları zorunlu olup dışarda olduğu tespit edilenlere 3150 TL para cezası ve disiplin işlemi uygulanacaktır." dedi



İŞTE DAVUT GÜL'ÜN TWİTTERDEKİ O RESMİ AÇIKLAMASI