Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor

Meslek liselerinde üretilen ekmekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Haydi büfesinde, piyasadan yüzde 25 daha ucuza halka ulaştırılıyor.

Kendi ekmeğini üretmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte protokol imzalayarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gaziantep Gahib Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri belediyenin ekmeğini okullarında yoğurarak, henüz lisenin ilk yılında, kendi okullarında teori ile pratiği birleştirmeye başladı.

Hem deneyim hem para kazanıyorlar

Öğrenciler hem mesleki deneyim elde ediyor hem de halka ekmek üretip ekmek parası kazanıyor.

2 vardiyada 30 bin ekmek

2 vardiyada çalışan öğrenciler günde 30 bin ekmek üretiyor. Üretimde çalışan öğrenciler maaş da alıyor.

17 büfede ucuza satılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmekleri 17 Haydi büfesinde, piyasadan yüzde 25 daha ucuza satılıyor. Yakında zamanda büfe sayının 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Zaman uzmanlaşma dönemi"

Şahin, "Bu şehir çünkü bir gastronomi şehri… Bir kültür, bir medeniyet şehri ancak böyle oluyor. Zaman ihtisaslaşma, uzmanlaşma dönemi. Hem iyi fırıncılar, usta öğreticilerimiz var hem işin teorisini bilen var.

Teori ile pratik birleşti

Çocuklarımıza biz teoriyle pratiği birleştirip, tesisleri tamamlanmış bir altyapı oluşturduğumuz zaman başka bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Halkımızın memnun olduğu kaliteli, en uygun fiyatı oradan çıkarıyoruz." dedi.