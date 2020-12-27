Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100 Adet S plaka serisini 30 yıl süreli kiraya verecek

Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek olup söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Kiralama ihalesi 13.01.2021 Çarşamba günü saat 13.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1 - İHALENİN KONUSU:
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- Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.
MADDE 2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
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- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır.
- İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, bu bedel Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, başvurdukları plaka sayısı kadar şartname bedeli yatıracaklardır). Şartname bedeli iade edilmeyecektir.
- Bilgi için iletişim numarası: 0.342.2111200 – Dâhili:8652 (UKOME ve Otoparklar Şube Müdürlüğü)
MADDE 3 - İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
3.2. İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları tekliflerini, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 11.01.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir.
MADDE 4 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
İÇ ZARF
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
DIŞ ZARF
Dış zarfın içinde, isteklinin durumuna göre aşağıda istenilen belgeler sunulacaktır:
İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE;
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Noterden onaylı imza beyannamesi,
f) İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).
h) Son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi,
İSTEKLİ TÜZEL KİŞİLİK İSE;
b) Tüzel kişilerin iş yeri veya şube adresinin Gaziantep il sınırları içinde olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini gösteren güncel tarihli oda faaliyet belgesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Şirket imza sirküsü
e) Vergi levhası fotokopisi,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi
ğ) Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont (1’den fazla “S Plaka” için başvuranlar, başvurdukları sayı kadar şartname bedeli yatıracaklardır).
h) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
MADDE 6 - İHALE USULÜ VE İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
6.1. Söz konusu ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
6.2. Teklifler yukarıda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6.4. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.