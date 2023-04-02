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Gazeteci Mehmet Tezkan'dan skandal sözler: AK Parti mitingine katılanlara cahil dedi

Bağcılar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için toplanan binlerce vatandaştan rahatsız olan gazeteci Mehmet Tezkan mitinge katılan vatandaşlar için 'cahil' söyleminde bulundu.

Gazeteci Mehmet Tezkan'dan skandal sözler: AK Parti mitingine katılanlara cahil dedi
Kamusaati
Kamusaati
02 Nisan 2023 Pazar 23:51

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak kader seçimi için gün sayıyor.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken muhalefet cephesinden ise skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı iftar programı sonrası partililerle fotoğraf çekinirken paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.

Seccadeye ayakkabılarıyla bastı

Sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun, seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Tüm muhalefetin hep bir ağızdan Kılıçdaroğlu'nu savunma girişimlerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldi.

Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar"

Onbinlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Onlara göre meşrudur, yapabilirler.

Seccade hediye edildi

Bağcılar'da coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi.

Binlerce vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği sevgi gösterisinden ise bazı kesimler rahatsız oldu.

Mehmet Tezkan'dan skandal sözler

CHP'nin fonladığı Halk TV'de programa katılan Gazeteci Mehmet Tezkan'dan skandal sözler geldi.

AK Partililere cahil dedi

Kılıçdaroğlu'nun hatasını örtme gayretine giren Mehmet Tezkan, mitinge katılan vatandaşlar için 'cahil' kelimesini kullandı.

"Cahil halk orada birikenler inanıyor buna ya"

Coşkulu kalabalığı hazmedemeyen Tezkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sanki dine hakaret etmiş o havayı yaratıyor, cahil halk orada birikenler inanıyor buna ya. Dini istismar etmek bu demektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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