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Gani Müjde, Türk SİHA'larını hedef aldı

Ünlü dizi senaristi Gani Müjde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını hedef alarak, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı." dedi.

Gani Müjde, Türk SİHA'larını hedef aldı
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 21:23

Savunma sanayiinde üst üste atılan adımlar, Türkiye'yi bu alanda bağımsız hale getirdi.

Hal böyle olunca çeşitli dünya ülkeleri Türkiye'den İHA ve SİHA almaya başladı.

Ancak bazı kesimler var ki bu durumdan oldukça rahatsız.

SİHA'ları espri malzemesi yapmaya çalıştı

Dizilerde senaristlik yapan Gani Müjde de bu isimlerden biri.

Müjde, Türk SİHA'larını espri malzemesi yapmaya çalıştı.

Gani Müjde yaptığı paylaşımda, "Boğazıma ilaç yazması için doktora gittim, bana bir adet siha , iki doz da duble yol yazdı" dedi.

Paylaşımına yorum yağdı 

Gani Müjde'nin bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Yorumlardan bazılarının Müjde'ye cevap niteliğinde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o yorumlardan bazıları...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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