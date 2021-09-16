Galatasaray, Lazio'yu tek golle mağlup etti

Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Galatasaray evinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya geldi. TT Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.

STRAKOSHA'DAN BÜYÜK HATA

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada kaleci Strakosha kendi kalesine attı. Arnavut kaleci, hava topunu kontrol etmeye çalışırken başarılı olamadı ve meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti.

OYUNUN KONTROLÜ GALATASARAY'DAYDI

Sarı-kırmızılılarda Morutan'ın ilk yarıda bir şutu direkten dönerken, Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü İtalyan ekibine neredeyse hiç vermedi.

Galatasaray grubun 2. hafta maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacakken, Lazio ise evinde Lokomotiv Moskova'yu konuk edecek.