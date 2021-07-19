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Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri

Galatasaray - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi Celtic - Midtjylland eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri
19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER: CELTIC-MIDTJYLLAND

Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.

ELENEN TAKIMIN RAKİBİ

Öte yandan Galatasaray-PSV Eindhoven eşleşmesinde elenen takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2021/07/19/dffggf_6459.jpg


Kaynak: Kamu Saati Özel
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