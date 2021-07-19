Galatasaray'ın üst turdaki muhtemel rakipleri

Galatasaray - PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi Celtic - Midtjylland eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER: CELTIC-MIDTJYLLAND
Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 3-4 Ağustos rövanş maçları 10 Ağustos'ta oynanacak.
ELENEN TAKIMIN RAKİBİ
Öte yandan Galatasaray-PSV Eindhoven eşleşmesinde elenen takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.