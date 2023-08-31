Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Belli Oldu İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2023

Kayseri İncesu Belediyesi belediye başkan adayları belli olmaya başladı. İlçe Büyük bir Değişim rüzgarının içerisine girdi..Peki Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?, 2019 seçimlerinden bu yana ne değişti? Zekeriya Karayol neden bu kadar çok seviliyor.. Kayseri İncesu da neler oluyor? İncesu belediye başkanlığı seçim anketi, Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?, İncesu ilçesinde seçimi kim kazanır gibi soruların cevabı haberimizde..