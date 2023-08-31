Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Belli Oldu İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray
B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens
C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad
E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United