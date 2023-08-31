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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Belli Oldu İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Belli Oldu İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2023
Kamusaati
Kamusaati
31 Ağustos 2023 Perşembe 21:20

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United


Kaynak: Kamu Saati Özel
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