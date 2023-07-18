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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2023 Salı 20:12

Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, sarı-kırmızılıların rakibi oldu.

MÜCADELE 21 BİTTİ

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.

İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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