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Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Sacha Boey kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi
Kamusaati
Kamusaati
23 Ekim 2022 Pazar 21:59

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına atılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Hakemin kararı değişmedi

Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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