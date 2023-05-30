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Galatasaray 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitirdi ve 23. zaferini kazandı.

Galatasaray 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı
Kamusaati
Kamusaati
30 Mayıs 2023 Salı 22:30

Süper Lig’de 36. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon Galatasaray

Mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray'ın 23. zaferini kazandığı maçta goller; Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveria'dan geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise Milson kaydetti.

Galatasaray şampiyon olarak Fenerbahçe'yle karşılaşacak

Süper Lig’de Ankaragücü galibiyetiyle birlikte üst üste 4. maçını kazanan şampiyon Galatasaray puanını 82’ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta küme düşen Ümraniyespor’u mağlup eden Ankaragücü, Galatasaray karşısında kaybetti ve 39 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Ankaragücü ise Kayserispor’u konuk olacak.

Okan Buruk yeniden aynı başarıyı yakaladı

Okan Buruk, 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu da Ankaragücü'nü mağlup ederek yaşamıştı.

Okan Buruk, 30 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yine Ankara'da, yine Ankaragücü'nü yenerek ve yine 30 Mayıs'ta yaşadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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