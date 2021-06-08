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Galata Kulesi'nden atlayan 20 yaşındaki genç kızın intihar görüntüleri ortaya çıktı

Geçen hafta yaşanan korkunç olayda, 20 yaşındaki Hilal Yağmur, Galata Kulesi'nden atlayarak yaşamını yitirmişti. Genç kızın aşağıya atladığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın bir süre korkuluk yanında dolaştıktan sonra aşağıya atladığı, vatandaşların ise şoka girdiği görülüyor.

Galata Kulesi'nden atlayan 20 yaşındaki genç kızın intihar görüntüleri ortaya çıktı
08 Haziran 2021 Salı 19:20

Önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ

Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Galata Kulesi'nden atlayan 20 yaşındaki genç kızın intihar görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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