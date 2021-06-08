Galata Kulesi'nden atlayan 20 yaşındaki genç kızın intihar görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 29 Mayıs-4 Haziran arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de ise 41,23 oldu. Geçen haftanın verilerine göre, 100 binin üzerinde 11 il bulunurken bu hafta; Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya olarak yalnızca 4 ilimiz 100 bini geçti.