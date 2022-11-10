G20 öncesi Rusya'nın yoğun Türkiye mesaisi: Tüm dünyaya duyuracağız

Endonezya'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nde ülkelerin gündemleri netleşmeye başlarken Rusya'dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zirvede Türkiye ile doğal gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulmasının planlandığını söyledi.

Endonezya'da önümüzdeki hafta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Rusya'nın katılımına yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını, Rusya'yı başında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un olacağı bir heyetin temsil edeceğini söyledi.

ZAHAROVA'DAN G20 ELEŞTİRİSİ

Zaharova, G20'nin yapısına dair eleştirilerde bulunarak, "Mevcut koşullarda G20'de saygılı diyalog kültürünü yeniden canlandırmak ve gelecekte üretken çalışmalara geri dönmesi amacıyla ön koşulları oluşturmak için diplomatik araçların kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Benzer düşünceye sahip BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve gelişmekte olan diğer ülkelerin desteğiyle durumun bu şekilde gelişmesi için mümkün olan tüm katkıyı sunmak istiyoruz" dedi.

"G20'NİN STATÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

G20'nin üretkenliğinin azaldığını belirterek bu durumdan Avrupa Birliği (AB) ve ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Bu zorlukların tümü ABD ve AB'nin çok büyük yanlış ekonomik hesaplamalara ve haksız rekabetin açık çatışmaların sonucudur. Buna rağmen sığ, bencil, kendi çıkarları uğruna kurumun faaliyetlerini yapay olarak politize etme girişimlerini önlemek için G20'nin çok yönlü ekonomik forum statüsünü güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YLE BİR DİZİ ÖZEL GİRİŞİMİN DUYURULMASI PLANLANIYOR"

Rus heyetinin G20 zirvesindeki planlarından da bahseden Zaharova, Rusya ile Türkiye arasında doğal gaz ve tahıl anlaşmalarını geliştirme amacı yürütüleceğini kaydetti. Zaharova, "Rusya, ticari ve insani temelde dış pazarlara gıda ürünleri ve enerji kaynaklarının güvenilir bir tedarikçisi olmaya hazır olduğunu teyit edecek, ancak her türlü fiyat ve diğer dış baskı girişimlerini reddedecektir. Bu bağlamda Türkiye ile gaz iş birliğinin geliştirilmesi, tahıl ve gübre tedarikinin organize edilmesiyle ilgili bir dizi özel girişimin duyurulması planlanmaktadır" diye konuştu.