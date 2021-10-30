G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen ilgi damga vurdu

G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekiminde sağlık çalışanları da yer aldı. Fotoğraf çekimi öncesinde sahneye davet edilen sağlık çalışanlarının yanlarında duracakları liderleri seçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA DA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMAK İSTEDİLER

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı. Fotoğraf çekimi esnasında sahneye davet edilen sağlık çalışanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana durmak için yoğun çaba sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. O esnada yanında hiçbir sağlık çalışanı yer almayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları dikkat çekti.

İLK TEMAS ZİRVEDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ilk görüşme, G20 Zirvesi'nde gerçekleşti. Zirvede gözler Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'in üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Erdoğan ve Biden'in güldüğü görüldü. ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, sohbete devam etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebessümle sohbete katıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi ve Ursula von der Leyen'in ardından Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ile de bir araya geldi.

Erdoğan'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşmesine bakanlar da katıldı.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündüz programının ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Erdoğan,Leyen'in ardından Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ile de bir araya geldi.