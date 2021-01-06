Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A. (51) ve M. A.(43) çifti 20 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten biri erkek 3 çocuğu dünyaya geldi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KİŞİLERLE GÖRÜŞÜP EVDEN KAÇTI

İddiaya göre, 19 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığı olan ancak son 1 yıldır hastalığının şiddeti artan M.A. geçen 8 Kasım tarihinde sosyal medyadan tanıştığı kişilerle görüştükten sonra evden kaçarak Adana'ya geldi.

HASTANEYE YATIRILDI

Burada taksici olduğu öne sürülen Okan isimli biriyle buluşan M.A. fuhuş yapmaya başladı. Eşi H.A'nın polise kayıp ihbarı yapması üzerine bulunan M.A. tekrardan Niğde'ye gönderildi ve sağlık problemleri nedeniyle Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılıp tedavi olmasına karar verildi.

FUHUŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Ancak M.A. Adana'ya gelip fuhuş yapmaya devam etti, ailesinin telefonlarına bakmamaya başladı. Eşinin kayıp ihbarı üzerine polisin bulduğu M.A, evden kendi rızasıyla gittiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

KIZLARINI DA YANINDA SÜRÜKLEMEK İSTEDİ

18 Aralık Cuma günü M.A'nın; Niğde'de bulunan kızı G.'yi (15) ve P.'yi (14) aradığı, 'Kızım eldeki çeyrek altını bozdurup, Adana'ya kaçıp gelin' demesi üzerine 2 kızın kaçtığı ancak bu sırada da 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öğrenildi. Bu olayı üzerine devlet 2 kızı alıp yurda yerleştirirken poliste cinsel istismarı gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

"FUHUŞ YAPMAMA ENGEL OLMA"

Öte yandan H.A. tarafından eşinin kendisi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve 'Beni rahat bırak, fuhuş yapmama engel olma' dediği iddia edildi.

"EŞİMİ SÜREKLİ OTELLERE GETİRİP GÖTÜRÜYORLAR"

Eşini bulma ve eve döndürme ümidiyle Adana'ya gelen H.A., "Bu hastalığı nedeniyle bazı kişiler eşimin evden kaçmasına sebep oldu. Eşime hem cinsel istismarda bulundular hem de fuhşa sürüklediler. Eşime kim tarafından fuhuş yaptırılıyorsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Ben Niğde Bor Aile Mahkemesi'nde eşimin yakalanıp hastaneye yatırılması gerektiğine dair karar çıkarttım. Adana'da taksici Okan diye birinin eşimi sürekli otellere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Benim eşimin akli dengesi yerinde değil. Kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyor. Ben eşimi fuhşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli cezai işlem yaptırımlarını istiyorum" diye konuştu.

"SESİMİ DUY VE GERİ DÖN"

Eşine dönmesi için seslenen H.A., "Eşim, çocuklarımız yuvada. Oğlunun durumunu biliyorsun. Evin kirasını ödeyemedim. Elektrik ve suyum kesik. Seni kimler fuhşa sürüklüyorsa gel adalete teslim edelim. Bu sesimi duy ve çocuklarının yanına dön. Hem maddi hem de manevi olarak çaresizim. Çocuklarında seni özlüyor, biz de seni özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftin oğullarının annesinin sosyal medya hesabına girdiği ve orada konuştuğu erkeklerle mesajları ortaya çıktı. M.A., konuştuğu erkeklere cinsel içerikli mesajlar attığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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