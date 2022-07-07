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Fuhuş çetesi operasyonunda bir detay her şeyin önüne geçti! Kadınlar erkekleri 3 kategoriye ayırmış

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen, 19'u kadın 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yapan kadınların, 'müşteri' olarak adlandırdıkları erkekleri 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi.

Fuhuş çetesi operasyonunda bir detay her şeyin önüne geçti! Kadınlar erkekleri 3 kategoriye ayırmış
Kamusaati
Kamusaati
07 Temmuz 2022 Perşembe 23:05

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi. Fuhuş yapan kadınların ayrıca birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, katalog fotoğraflar ile kendilerini tanıttıkları tespit edildi.

Fuhuş yapan kadınların, müşterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi. Kadınların 'zengin' müşterilerine fotoğraflarının yer aldığı kataloğu gönderdiği ve buradan seçim yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Antalya, İzmir, Nevşehir ve Aksaray'da yaşayan 49 kadının fuhuş yapmasına aracılık edip, yer, imkan ve kazanç sağladıkları belirlenen 19'u kadın 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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