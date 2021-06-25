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Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği, pompalı tüfek, 7 tane telefon, ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Evden çıkanlar, ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
25 Haziran 2021 Cuma 02:00

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

POMPALI DA ÇIKTI UYUŞTURUCU DA

Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

64 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Dosya kapsamında 11 mağdur ile 40 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ara yakalamalar dahil toplamda 64 şahsa işlem yapıldı.

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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