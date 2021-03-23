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Fransız devlet kanalı: Erdoğan, Avrupa'ya meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümetin dış politikasını analiz eden France TV'nin, Türkiye karşıtı isimlere yer vermesi dikkat çekti.

Fransız devlet kanalı: Erdoğan, Avrupa'ya meydan okuyor
23 Mart 2021 Salı 01:15

Türkiye, özellikle son dönemde bölgesel ve uluslararası meselelerde oyun kurucu ve oyun bozucu bir ülke konumuna yükseldi.

Güçlü bir Türkiye, Avrupa tarafından endişeyle takip ediliyor.

Bu gelişmeler ışığında Fransız devlet televizyonu France TV, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir belgesel hazırladı.

ERDOĞAN VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYA HAZIRLADILAR

"Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı 1.5 saatlik özel dosyadan bahseden Le Figaro gazetesi, belgeselin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son aylarda giderek gerginleşen" Avrupa Birliği (AB) ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Elysee Sarayı'nda belgesel ile ilgili 10 dakikalık mülakat verdiği belirtildi. Gelişmenin, Macron ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden sonra yaşandığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE KARŞITI İSİMLERE YER VERİLDİ

Türkiye düşmanı uzmanların görüşlerine yer verilen belgeselde, Ankara'nın AB üyeliğine karşı olan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Başbakan Manuel Valls gibi politik figürlerin de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu isimlerin Türkiye'nin jeopolitiğine ilişkin vizyonlarını sunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Fransız devlet kanalı: Erdoğan, Avrupa ya meydan okuyor #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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