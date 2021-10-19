Fransa'nın gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu, ülke basınında endişeli manşetlerle verilirken Türk SİHA'larından da övgüyle bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 4 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı.

Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirilen ziyaretleri, Fransız medyası mercek altına aldı.

Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği endişe ile karşılandı.

Fransız gazeteleri, özellikle Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki artan nüfuzu ile Türk SİHA'larına odaklanarak manşetlerini şu şekilde verdi;

LE FİGARO: ERDOĞAN AFRİKA'DA GÜÇLENİYOR

İlk olarak Fransasız Le Figaro gazetesi, "Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında "Batılı sömürgeci güçlerin" Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi "Müslüman Afrikalı ülkelerde" varlık göstermeye başladığı belirtildi.

SİHA SATILACAK

Erdoğan'ın, Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi.

SAVAŞLARDA HAYAL EDİLEN SİLAHLAR

Konu ile ilgili haberde Türk SİHA'ları analizi yapılıp şu ifadelere yer verildi;

"Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı."

LE MONDE: ERDOĞAN AFRİKA'DA ETKİSİNİ YAYIYOR

Le Monde gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini "Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor." başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi.

TİCARET HACMİ

Haberde, Türkiye'nin Angola ziyaretindeki hedefinin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak olduğu aktarıldı. Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı.

RFI: ERDOĞAN AFRİKA İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Fransız devlet radyosu RFI'nin haberinde de Erdoğan'ın; Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret ederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi.

SİHA'LAR ÇOK ETKİLİ

Türkiye'nin; Etiyopya, Tunus ve Fas'a SİHA sattığı ifade edilen haberde, SİHA'lara ilişkin, "Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler." ifadesi kullanıldı.