Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

Şalgam, sağlık açısından faydaları bulunan ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir kök sebze olarak bilinir. Brassicaceae familyasına ait olan şalgamın, İskoçya ve İrlanda kökenli olduğu söylenmektedir. Avrupa, Asya ve Doğu Amerika mutfaklarında sıklıkla görülen şalgamın, filizleri ve yaprakları yenilebilir bir sebzedir. Yuvarlak ve elma büyüklüğüne sahip olan bu sebze, güneş ışığına maruz kaldığından tepesinde açık mor bir alan belirir. Şalgamın içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sağlık açısından fayda sağlar. Bağışıklık sistemini iyileştirir, enerji seviyesini yükseltir, kilo vermeye yardımcı olur ve kalp damar sağlığını korur. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olarak cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunur. Bu yüzden tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilir ve besin değerlerinden dolayı mutfaklarda sıklıkla tercih edilir.