Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK sempatizanları, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy vermeye gelen Türk vatandaşlara saldırdı. Olayda 1 çocuk yaralandı. Çıkan olaylarda polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak göz yaşartıcı gaz kullandı.
Marsilya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.
Diplomatik kaynaklara göre, dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda 1 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı.
Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı. Olay yerindeki polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak ve PKK sempatizanlarını gözaltına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin, sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.