FOX TV Ana Haber Merkezi donup kaldı! Habere sinirlenen ünlü spiker Selçuk Tepeli bardağı kameraya fırlattı

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağın içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü. Bu sırada kamera arkasındaki editörler ve haber ekibi de büyük şaşkınlık yaşadı.

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi. BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. İZLEYENLER ŞOK OLDU Bu sırada olanlara ekran başındakiler de tanık oldu. Hem rejidekiler hem de izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

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