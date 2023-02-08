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FOX muhabiri istediği cevabı alamayınca depremzedelerin yanından uzaklaştı

Gaziantep'te depremzedelerin yardımların yerine ulaştığını ve devletin sahada olduğunu söylemesi üzerine canlı yayın yapan FOX muhabiri, röportajı sonlandırdı.

FOX muhabiri istediği cevabı alamayınca depremzedelerin yanından uzaklaştı
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 17:23

Türkiye'yi 7.7 ile sarsan deprem 10 ilimizi adeta yerle bir etti.

Sahada büyük bir yıkım yaşanırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Bölgede birçok yayın kuruluşu, çalışmaları ve depremzedelerin yaşadıklarını yakından takip ediyor.

FOX TV de onlardan biri...

Kanalın muhabiri Merve Görgün, İlker Karagöz'ün bu sabah ekranlara getirdiği Çalar Saat programına Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden bağlandı.

"Çok şükür sahada devlet hakim"

Görgün, depremzedelerle canlı yayında röportaj yaparken bir depremzede araya girerek devletin sahada olduğunu, yardımların geldiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremzede, " Çok şükür sahada devlet hakim. Şu anda bütün askeri birliklerimiz emniyetimiz, bütün teşkilatlarımız sahaya hakim. Bütün yardımalar yerine ulaşıyor. Allah yardıma etsin. Deprem bu memlekete keşke gelmeseydi ama Rabbim nasip etti. Bunun karşısında vakur olmalıyız." diye konuştu.

FOX muhabiri röportajı bitirdi

Birlik beraberlik mesajları ve devletin sahada olduğunu söyleyen depremzedenin ifadeleri FOX muhabirinin röportajı bitirmesine neden oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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