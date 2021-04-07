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Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 kişisini açıkladı

Türkiye'nin en zenginlerinin açıklandığı listenin birincisi, bu yıl değişmedi.

Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 kişisini açıkladı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:06

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılına dair dünyanın en zenginleri listesini paylaştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 177 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengini olurken, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 151 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.

2020 yılına oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. sırada yer aldı.

ERMAN ILICAK İKİNCİ SIRADA

Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak bulunuyor. Ilıcak, 2020'ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655...

Ferit Şahenk 3 milyar dolar net servetiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ismi sırasıyla 2.8 milyar dolar servetiyle Filiz Şahenk, 2.3 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel izledi.

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LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Listeye giren diğer isimler Sezai Bacaksız, Mustafa Rahmi Koç, Nihat Özdemir, Mustafa Küçük ve İbrahim Erdemoğlu olarak gerçekleşti.

Bacaksız, Koç ve Özdemir'in net servetleri 2.3 milyar dolar oldu. Küçük 2.1 milyar dolar, Erdemoğlu ise 2 milyar dolar net servet ile listede yer buldu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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