Forbes: Türkiye, dünyanın ilk SİHA gemisine sahip olabilir

SİHA'ların, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'da görev yapacağı belirtildi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki atılımları göz kamaştırıyor.

İnsansız hava araçlarıyla adından söz ettiren Türkiye, uluslararası basının gündeminden düşmüyor.

ABD merkezli Forbes dergisinin, "İşte karşınızda Türk Donanmasının SİHA gemisi" başlıklı haberinde, Türk endüstrisinin gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu bulmuş gibi göründüğü aktarıldı.

"DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Haberde, "Bu basit yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi TCG Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek insansız hava aracı gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir." denildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, geçen hafta katıldığı Havacılık ve Uzay Zirvesi’nde ilk Anadolu amfibi hücum gemisine konuşlu Bayraktar TB3 S/İHA'nın görüntüsünü paylaştığı anımsatıldı.

"DENİZ KUVVETLERİMİZE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK"

Projeyi gösteren Bayraktar, "Sedef Tersanesi tarafından üretimi yapılan Anadolu havuzlu çıkarma gemimizdeki Bayraktar TB3’ün iniş ve kalkış konseptini gösteren bir resim. Deniz Kuvvetlerimize önemli katkı sunacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"SADELİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR"

Gemideki pistin orta hattında bir vinç ve makara görülüyor. Kablonun rampa boyunca, güvertede SİHA'nın fırlatılmaya hazır olduğu noktaya kadar uzandığı kaydedildi.

Vincin muhtemelen SİHA'yı güverte boyunca ve rampadan yukarı sürükleyeceği, uçuşun bu şekilde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Fırlatma sisteminin, sadeliği ile dikkat çektiği aktarıldı.

Öte yandan, TCG Anadolu'nun birkaç değişiklikle Bayraktar TB2/3 ve helikopterlerden oluşan filoya ev sahipliği yapabileceği bilgisi paylaşıldı.

"ROBOTİK HAVA SEFERBERLİĞİNİN DENİZDEN YAPILDIĞINI HAYAL EDİN"

Aynı haberde, "Geçen sonbaharda Ermenistan ile Azerbaycan arasında kısa süreli savaş sırasında Azerbaycan’ın TB2'leri ve diğer insansız hava araçları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu silahlarını ve hava savunma sistemlerini imha etti. Aynı tür robotik hava seferberliğinin denizdeki bir platformdan yapıldığını hayal edin." denildi.

İnşasının son aşamasında olduğu belirtilen Anadolu gemisinin, 2022'de filoya katılabileceği kaydedildi.