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Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi

Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi

Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:14

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'un futbolcularının galibiyeti kutladığı görüntüler viral oldu. Sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlenen Yunan takımının o anlarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

TADIC'İN ŞARKISIYLA EĞLENDİLER

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Takımlarının elenmesinin ardından gergin olan sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos'un futbolcularının o anlarına tepki gösteren binlerce gösterdi.

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