Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'un futbolcularının galibiyeti kutladığı görüntüler viral oldu. Sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlenen Yunan takımının o anlarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.