Flim Sahneleri Gerçek Oldu! Denizli'de dolabın içindeki özel bölmeye gizlenen FETÖ'cü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Baskında aranan isimlerden biri, evin içine özel olarak yaptırılan gizli bölmede bulundu.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
fetücü Terörist ÖZEL OLARAK TASARLANAN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Örgütün hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahısların bulunduğu evde özel olarak tasarlanmış olan elbise dolabına oluşturdukları gizli bölmede 1 şüpheli şahıs yakalandı.
YAPILAN OPERASYONDA BİRÇOK ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN BULUNDU
Operasyon neticesinde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, örgütün şahıslara verdiği altın ve para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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