Flim Gibi İşten Kovulma Hikayesi ve Mahkemeden Skandal Karar!!! İşkur İstihdam Kuralları Kötüye Kullanılıyor!!!

Kayseri 3. İş mahkemesi skandar bir dava karara imza attı. İşkur üzerinden maliyetsiz işçi almak için 8 yıldan beri çalışan çalışanını işten kovan ve haklarını vermeyen işvereni mahkeme haklı buldu!!! İşçilerin haklı olduğunu katlaması için ne yapması gerekiyor?

Kayseri incesu ilçesinde faliyet gösteren yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı özel bir şirkette çalışan Sibel Y. ve diğer 14 arkadaşı, işveren tarafından işkurdan işçi alıp maliyetleri düşürmek amacıyla ilk önce işkurun sağlamış olduğu imkandan faydalanarak Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 aylık izne çıkarılmış sürenin dolmasın ardından işveren tarafından kendileri tekrar işten çıkarma baskısıyla zorla tekrar 3 ay ücretsiz izine çıkarılmışlardır.

Toplamda geçen 6 ayın ardından Sibel Y. ve diğer arkadaşları tekrar iş yerine döndüklerinde kendileri tekrar ücretsiz izne çıkarılmak istenmiş ve işverinin bu talebi, çalışan Sibel Y. ve diğer arkadaşları tarafından kabul edilmemiş işyerlerinde çalışmak istemelerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine işveren işkur kapsamında bedava çalıştırdığı işçiler varken bu işçilerin yasal hakları daha fazla olduğu için çalışanları kıdem ve ihbar tazminatlarıyla tehdit ederek zorla belgeler imzalatmış ve işten çıkarmıştır. Bunun üzerine hemen notere Giden Sibel Y. olaı biteni notere anlatmış ve ve 8 yıldır emek verdiği iş yerindeki belgelerin zorla imzalatıldığını ve kabul etmediğini eğerki işten çıkaracaksa bile tüm yasal hak ve alacaklarının ödenmesini notere aynı gün giderek talep etmiş ve işverene aynı gün ihtar çekmiştir. Bu işlem için sibel Y. notere bu belge için 350 tl ödeme yapmış Fakat sonuç değişmemiş işveren iş akdini ihbar tazminatı ödemeyeceği şekildeki bir çıkış kodu ile sonlandırmıştır.

İşten zorla çıkarılan Sibel Y. Hemen bir avukata başvuru yapmış ve hemen işe iade davasını açmış ve aradan geçen 9 ayın ardından tanık beyanlarına rağmen mahkeme hakimi, işvereni haklı bularak davayı reddetmiştir. Bu hangi vicdana Hangi Adalete sığar noter belgeleri ne için var? tanıklar ne için var? işverenin bu işçileri çıkardıktan sonra İŞKUR desteğiyle çıkarılan işçilerin yerlerine maliyetsiz işçi aldığı aşikar olmasına rağmen bunlar göz önünde neden bulundurulmamıştır?

ARDINDAN MAHKEMEYE İTİRAZ DİLEKÇESİ YAZILMIŞ OLSADA KARAR DEĞİŞMEMİŞTİR.

Davanın Kayseri 3. İş mahkemesi tarafınca reddilmesinin ardından Sibel Y. ve vekili tekrar 600 tl daha ödeme yaparak istinaf mahkemsi başvurusunu gayet açık net anlamlı ve haklı olarak yapmıştır.

FAKAT BU İTİRAZLARIN HİÇ BİRİSİNİ DİKKATE ALMAYAN İSTİNAF MAHKEMESİDE VİCDANLARI YARALAYACAK BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR. İŞTE O KARAR

TÜM BU DOSYA KAPSAMI İNCELENDİĞİNDE DAVACI SİBEL Y. NİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN VİCDALARI YARALAYACAK ŞEKİLDE BİR KARAR VERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ.. AYRICA SİBEL Y.'NİN DE BU KARARDAN SONRA BAŞKA İTİRAZ EDECEĞİ MAHKEME DE KALMADI.

TÜM DOSYA KAPSAMI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ADALET SİSTEMİZDEKİ ADALETSİZLİĞİ VE VİCDANLARI YARALAYACAK KARALARIN VERİLDİĞİ AŞİKARDIR. KARAR TÜRK MİLLETİNİNDİR...

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